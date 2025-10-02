Directorio de Empresas
Santander Bank
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Banquero de Inversión

  • Todos los Salarios de Banquero de Inversión

  • New York City Area

Santander Bank Banquero de Inversión Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Banquero de Inversión in New York City Area en Santander Bank totaliza $245K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Santander Bank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Total por año
$245K
Nivel
Vice President
Base
$185K
Stock (/yr)
$0
Bono
$60K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Santander Bank?

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Banquero de Inversión ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Banquero de Inversión na Santander Bank in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $330,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Santander Bank para a função de Banquero de Inversión in New York City Area é $245,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Santander Bank

Empresas Relacionadas

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos