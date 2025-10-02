Directorio de Empresas
Sanofi
Sanofi Científico de Datos Salarios en United States

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en Sanofi totaliza $115K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sanofi. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
Sanofi
Data Scientist
Boston
Total por año
$115K
Nivel
L2
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sanofi?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Sanofi in United States está en una compensación total anual de $238,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sanofi para el puesto de Científico de Datos in United States es $194,000.

