S&P Global Gerente de Ingeniería de Software Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in India en S&P Global totaliza ₹6.7M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano S&P Global Director Hyderabad, TS, India Total por año ₹6.7M Nivel 13 Base ₹6.7M Stock (/yr) ₹0 Bono ₹0 Años en la empresa 13 Años Años de exp 13 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono

Cronograma de Adquisición Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 16.50 % semestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en S&P Global ?

