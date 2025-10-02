S&P Global Ingeniero de Software Salarios en Greater Delhi Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Delhi Area en S&P Global varía de ₹1.28M por year para L8 a ₹2.2M por year para L9. El paquete de compensación mediano year in Greater Delhi Area totaliza ₹2.03M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Compensación Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L8 Software Developer I ( Nivel de Entrada ) ₹1.28M ₹1.25M ₹0 ₹30.5K L9 Software Developer II ₹2.2M ₹2M ₹0 ₹202K L10 Software Developer II ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L11 Lead Software Developer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 3 Más Niveles

₹13.94M Recibe lo Justo, No te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2,614,410+ (a veces ₹26,144,100+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RH / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Adquisición Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 16.50 % semestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en S&P Global ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título