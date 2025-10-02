La compensación de Científico de Datos in India en S&P Global varía de ₹838K por year para L8 a ₹1.92M por year para L10. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹2.61M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)