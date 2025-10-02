Directorio de Empresas
S&P Global
  • New York City Area

S&P Global Analista de Datos Salarios en New York City Area

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

$160K

Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Datos at S&P Global in New York City Area sits at a yearly total compensation of $100,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Analista de Datos role in New York City Area is $80,000.

