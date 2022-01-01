Directorio de Empresas
S&P Global
S&P Global Salarios

El salario de S&P Global varía de $4,029 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el extremo inferior a $335,168 para un Desarrollo Corporativo en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de S&P Global.

Ingeniero de Software
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Gerente de Producto
Median $89.4K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $290K

Analista de Datos
Median $12K
Científico de Datos
Median $160K
Analista de Negocios
Median $170K
Arquitecto de Soluciones
Median $205K

Data Architect

Contador
$111K
Operaciones de Negocio
$124K
Desarrollo Corporativo
$335K
Éxito del Cliente
$89.6K
Gerente de Ciencia de Datos
$53.8K
Analista Financiero
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Consultor de Gestión
$90.8K
Marketing
$89.6K
Operaciones de Marketing
$4K
Diseñador de Producto
$104K
Gerente de Programa
$52.8K
Gerente de Proyecto
$55K
Ventas
$270K
Ingeniero de Ventas
$109K
Gerente de Programa Técnico
$155K
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en S&P Global es Desarrollo Corporativo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $335,168. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en S&P Global es $89,550.

