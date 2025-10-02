La compensación de Ingeniero de Software in Albuquerque-Santa Fe Area en Sandia National Labs varía de $121K por year para Member of Technical Staff a $169K por year para Principal Member of Technical Staff. El paquete de compensación mediano year in Albuquerque-Santa Fe Area totaliza $125K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sandia National Labs. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título