Sandia National Labs Ingeniero de Software Salarios en Albuquerque-Santa Fe Area

La compensación de Ingeniero de Software in Albuquerque-Santa Fe Area en Sandia National Labs varía de $121K por year para Member of Technical Staff a $169K por year para Principal Member of Technical Staff. El paquete de compensación mediano year in Albuquerque-Santa Fe Area totaliza $125K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sandia National Labs. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Member of Technical Staff
(Nivel de Entrada)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en Sandia National Labs?

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Sistemas

Científico de Investigación

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $170,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Ingeniero de Software role in Albuquerque-Santa Fe Area is $120,000.

Empleos Destacados

