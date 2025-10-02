Directorio de Empresas
Sandia National Labs
  • Salarios
  • Cybersecurity Analyst

  • Todos los Salarios de Cybersecurity Analyst

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Salarios en Albuquerque-Santa Fe Area

El paquete de compensación mediano de Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area en Sandia National Labs totaliza $165K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sandia National Labs. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Total por año
$165K
Nivel
-
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
15 Años
Años de exp
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sandia National Labs?

$160K

Preguntas frecuentes

Otros Recursos