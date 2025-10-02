Directorio de Empresas
SailPoint
SailPoint Ingeniero de Software Salarios en Mexico

La compensación de Ingeniero de Software in Mexico en SailPoint varía de MX$1.13M por year para L3 a MX$1.28M por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Mexico totaliza MX$1.21M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SailPoint. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En SailPoint, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SailPoint in Mexico está en una compensación total anual de MXMX$32,893,680. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SailPoint para el puesto de Ingeniero de Software in Mexico es MXMX$22,890,882.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para SailPoint

