Rosetta.ai
    Acerca de

    Rosetta.ai makes marketing tools for fashion ecommerce. Tools include: website personalization, customer targeting, and better measurement of customer interactions drive sales and build loyalty.

    rosetta.ai
    Sitio Web
    2018
    Año de Fundación
    10
    Número de Empleados
    $1M-$10M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

