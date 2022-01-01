Roper Technologies Salarios

Directorio de Empresas
Roper Technologies
El salario de Roper Technologies varía de $2,902 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $149,250 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roper Technologies. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Analista de Negocios
$63.3K
Servicio al Cliente
$2.9K
Científico de Datos
$124K

Diseñador de Producto
$80.4K
Ingeniero de Software
$122K
Arquitecto de Soluciones
$149K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Roper Technologies es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $149,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Roper Technologies es $101,400.

Otros Recursos