Roper Technologies Salarios

El salario de Roper Technologies varía de $2,902 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $149,250 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roper Technologies . Última actualización: 9/18/2025