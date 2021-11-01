Roofstock Salarios

El salario de Roofstock varía de $89,550 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $276,375 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roofstock . Última actualización: 9/18/2025