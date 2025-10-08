Directorio de Empresas
Rocket Software
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

Rocket Software Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en Rocket Software totaliza ₹1.74M por year para Software Engineer II. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹1.49M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rocket Software. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 1 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles

₹13.98M

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2,620,680+ (a veces ₹26,206,800+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Rocket Software?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Rocket Software in India está en una compensación total anual de ₹2,388,599. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rocket Software para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in India es ₹1,494,370.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Rocket Software

Empresas Relacionadas

  • Avenue Code
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos