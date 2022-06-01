Rocket Companies Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Rocket Companies oscila entre $75,876 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior y $215,735 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rocket Companies. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $131K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $183K
Desarrollo de Negocios
$199K

Analista de Datos
$99K
Gerente de Ciencia de Datos
$216K
Científico de Datos
$109K
Analista Financiero
$119K
Recursos Humanos
$94.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$171K
Marketing
$99.5K
Diseñador de Producto
$171K
Gerente de Diseño de Producto
$183K
Reclutador
$75.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$137K
Arquitecto de Soluciones
$186K
