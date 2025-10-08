Directorio de Empresas
Roblox
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador UX

  • United States

Roblox Diseñador UX Salarios en United States

La compensación de Diseñador UX in United States en Roblox varía de $189K por year para IC1 a $470K por year para IC6. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $350K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Roblox. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Ver 5 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Adquisición

45%

AÑO 1

35%

AÑO 2

20%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Roblox, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 45% se adquiere en el 1st-AÑO (11.25% trimestral)

  • 35% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.75% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Roblox, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.25% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Roblox, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador UX en Roblox in United States está en una compensación total anual de $685,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Roblox para el puesto de Diseñador UX in United States es $385,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Roblox

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos