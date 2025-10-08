La compensación de Ingeniero de Software Backend in San Francisco Bay Area en Robinhood varía de $202K por year para L1 a $469K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in San Francisco Bay Area totaliza $270K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Robinhood. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Robinhood, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
100%
AÑO 1
En Robinhood, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:
100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)