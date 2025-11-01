Directorio de Empresas
Robert Walters
Robert Walters Reclutador Salarios

El paquete de compensación mediano de Reclutador in Taiwan en Robert Walters totaliza NT$1.02M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Robert Walters. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Total por año
NT$1.02M
Nivel
-
Base
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Robert Walters?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Robert Walters in Taiwan está en una compensación total anual de NT$2,430,995. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Robert Walters para el puesto de Reclutador in Taiwan es NT$813,915.

Otros Recursos