El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in North Macedonia en RLDatix totaliza MKD 345K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de RLDatix. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Total por año
MKD 345K
Nivel
L6
Base
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Bono
MKD 0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
3 Años
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en RLDatix in North Macedonia está en una compensación total anual de MKD 2,294,589. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en RLDatix para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in North Macedonia es MKD 345,402.

