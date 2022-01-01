Ritual Salarios

El rango de salarios de Ritual oscila entre $96,768 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $243,040 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ritual . Última actualización: 8/21/2025