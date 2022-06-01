Directorio de Empresas
Rise People
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Rise People Salarios

El salario de Rise People varía de $40,079 en compensación total por año para un Redactor Publicitario en el extremo inferior a $118,286 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rise People. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Redactor Publicitario
$40.1K
Gerente de Producto
$60.8K
Ingeniero de Software
Median $96K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Ingeniería de Software
Median $118K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

Rise People最高薪職位是Gerente de Ingeniería de Software，年度總薪酬為$118,286。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Rise People年度總薪酬中位數為$78,387。

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Rise People

Empresas Relacionadas

  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Security Compass
  • Vidyard
  • MessageBird
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos