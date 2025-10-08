La compensación de Ingeniero de Software de Videojuegos in United States en Riot Games varía de $141K por year para P1 a $371K por year para P5. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $247K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Riot Games. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
