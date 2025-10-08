Riot Games Ingeniero de Software de Videojuegos Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Ingeniero de Software de Videojuegos in Greater Los Angeles Area en Riot Games varía de $141K por year para P1 a $375K por year para P5. El paquete de compensación mediano year in Greater Los Angeles Area totaliza $218K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Riot Games. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono P1 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $141K $128K $0 $13K P2 Software Engineer $189K $156K $5.8K $27K P3 Senior Software Engineer $219K $185K $3.8K $30.6K P4 Staff Software Engineer $285K $239K $0 $46.7K Ver 3 Más Niveles

$160K Recibe lo Justo, No te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibe notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿RH / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Riot Games ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.