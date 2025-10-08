Riot Games Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Riot Games varía de $140K por year para P1 a $292K por year para P4. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $215K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Riot Games. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono P1 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $140K $127K $3K $9.6K P2 Software Engineer $193K $162K $1.3K $29.2K P3 Senior Software Engineer $244K $192K $3.4K $48.9K P4 Staff Software Engineer $292K $228K $7K $57.9K Ver 3 Más Niveles

$160K Recibe lo Justo, No te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibe notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿RH / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Riot Games ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.