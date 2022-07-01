Directorio de Empresas
Replicant
Replicant Salarios

El salario de Replicant varía de $73,738 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $306,000 para un Ingeniero de Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Replicant. Última actualización: 8/29/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $103K
Diseñador de Producto
$84.3K
Gerente de Producto
$251K

Ventas
$73.7K
Ingeniero de Ventas
$306K
Gerente de Ingeniería de Software
$139K
Arquitecto de Soluciones
$84.1K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Replicant, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Replicant is Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Replicant is $103,013.

