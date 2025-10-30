La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Remitly varía de $388K por year para Engineering Manager III a $553K por year para Director of Engineering. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $415K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Remitly. Última actualización: 10/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Remitly, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)