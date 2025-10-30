Remitly Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Remitly varía de $163K por year para L1 a $412K por year para L5. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $225K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Remitly. Última actualización: 10/30/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Software Engineer I ( Nivel de Entrada ) $163K $125K $31.7K $6.4K L2 Software Engineer II $232K $152K $69K $11K L3 Senior Software Engineer $352K $202K $143K $7.3K L4 Staff Software Engineer $238K $150K $82.5K $5K Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Remitly, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Remitly ?

