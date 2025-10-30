La compensación de Ingeniero de Software in United States en Remitly varía de $163K por year para L1 a $412K por year para L5. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $225K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Remitly. Última actualización: 10/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Remitly, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)