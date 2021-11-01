Reify Health Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Reify Health varía de $105,525 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $161,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Reify Health. Última actualización: 10/24/2025

Ingeniero de Software
Median $161K
Científico de Datos
$147K
Gerente de Producto
$106K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Reify Health es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $161,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reify Health es $147,360.

