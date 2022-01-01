Regeneron Salarios

Directorio de Empresas
Regeneron
El salario de Regeneron varía de $75,000 en compensación total por año para un Ingeniero Biomédico en el extremo inferior a $238,085 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Regeneron. Última actualización: 10/24/2025

Científico de Datos
Median $210K
Ingeniero Biomédico
Median $75K
Ingeniero de Software
Median $105K

Ingeniero de Control
$89.6K
Analista de Datos
$109K
Gerente de Ciencia de Datos
$199K
Ingeniero Eléctrico
$117K
Fundador
$96.5K
Ingeniero Mecánico
$111K
Gerente de Producto
$199K
Gerente de Programa
$181K
Arquitecto de Soluciones
$238K
Capitalista de Riesgo
$184K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Regeneron es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $238,085. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Regeneron es $117,316.

