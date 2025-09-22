Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Reddit varía de $179K a $255K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$205K - $240K
United States
Rango Común
Rango Posible
$179K$205K$240K$255K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Reddit está en una compensación total anual de $255,060. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $178,760.

