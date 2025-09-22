Directorio de Empresas
Reddit
Reddit Gerente de Ciencia de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ciencia de Datos in United States en Reddit totaliza $450K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
Reddit
Data Science Manager
New York, NY
Total por año
$450K
Nivel
M2
Base
$250K
Stock (/yr)
$200K
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
11 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Reddit?
$20K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en Reddit in United States está en una compensación total anual de $675,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in United States es $305,000.

Otros Recursos