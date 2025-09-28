Directorio de Empresas
Realtek Semiconductor
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Taiwan en Realtek Semiconductor totaliza NT$2.34M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por año
NT$2.34M
Nivel
L7
Base
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
5 Años
Preguntas frecuentes

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ingeniero de Software στην Realtek Semiconductor in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$4,566,712. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Realtek Semiconductor για τον ρόλο Ingeniero de Software in Taiwan είναι NT$1,658,130.

