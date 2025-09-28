Directorio de Empresas
RealPage
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

RealPage Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United States en RealPage totaliza $127K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de RealPage. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Total por año
$127K
Nivel
E13
Base
$122K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
12 Años
Años de exp
19 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en RealPage?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir

