Realogy
Realogy Salarios

El rango de salarios de Realogy oscila entre $100,509 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $185,925 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Realogy. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $176K
Científico de Datos
$186K
Recursos Humanos
$101K

Tecnólogo de la Información (TI)
$111K
Diseñador de Producto
$140K
Reclutador
$129K
Arquitecto de Soluciones
$159K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Realogy es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $185,925. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Realogy es $139,695.

