RBC Salarios

El salario de RBC varía de $36,123 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $201,000 para un Jefe de Gabinete en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de RBC. Última actualización: 10/24/2025

Ingeniero de Software
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Ingeniero iOS

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Analista de Negocios
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Gerente de Producto
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Científico de Datos
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Analista Financiero
Median $64.3K

Risk Analyst

Diseñador de Producto
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Diseñador UX

Gerente de Ingeniería de Software
Median $127K
Analista de Datos
Median $57.7K
Gerente de Proyecto
Median $71.1K
Banquero de Inversión
Median $75.1K
Arquitecto de Soluciones
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Investigador UX
Median $86.7K
Actuario
Median $68.7K
Contador
Median $71K
Operaciones de Negocio
Median $51.1K
Servicio al Cliente
Median $38K
Marketing
Median $101K
Ventas
Median $36.1K
Gerente de Programa
Median $138K
Gerente de Operaciones de Negocio
Median $99K
Gerente de Programa Técnico
Median $100K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $82.1K
Asistente Administrativo
$38.3K
Desarrollo de Negocios
$44.7K
Jefe de Gabinete
$201K
Desarrollo Corporativo
$110K
Diseñador Gráfico
$48.9K
Recursos Humanos
$200K
Legal
$56.8K
Consultor de Gestión
$44.4K
Operaciones de Marketing
Median $69.5K
Gerente de Socios
$113K
Gerente de Diseño de Producto
$164K
Redactor Técnico
$45.2K
Recompensas Totales
$95.6K
Capitalista de Riesgo
$121K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En RBC, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en RBC es Jefe de Gabinete at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en RBC es $79,163.

