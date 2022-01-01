Razorpay Salarios

El rango de salarios de Razorpay oscila entre $4,880 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el extremo inferior y $200,862 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Razorpay . Última actualización: 8/24/2025