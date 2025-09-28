Directorio de Empresas
Rallyware
Rallyware Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Canada en Rallyware totaliza CA$159K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rallyware. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Rallyware
Product Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$159K
Nivel
-
Base
CA$159K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Rallyware?

CA$227K

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at Rallyware in Canada sits at a yearly total compensation of CA$170,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rallyware for the Gerente de Producto role in Canada is CA$156,287.

