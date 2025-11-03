Directorio de Empresas
Raksul
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Raksul Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Japan en Raksul totaliza ¥10.76M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Raksul. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Total por año
¥10.76M
Nivel
G4
Base
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bono
¥0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Raksul?
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Raksul in Japan está en una compensación total anual de ¥12,700,575. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Raksul para el puesto de Gerente de Producto in Japan es ¥10,757,930.

Otros Recursos