Rain Salarios

El salario de Rain varía de $48,240 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $128,342 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rain. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Jefe de Gabinete
$118K
Ingeniero de Software
$48.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$128K

Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Rain is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $128,342. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rain is $117,600.

