Directorio de Empresas
Railway
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Railway Salarios

El salario de Railway varía de $11,629 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $199,000 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Railway. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Diseñador de Producto
$199K
Gerente de Producto
$14.2K
Ingeniero de Software
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

Najbolje plaćena pozicija u Railway je Diseñador de Producto at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $199,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Railway je $14,234.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Railway

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Roblox
  • Netflix
  • PayPal
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos