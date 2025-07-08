Directorio de Empresas
Qwant
Qwant Salarios

El salario de Qwant varía de $51,290 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $65,771 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Qwant. Última actualización: 11/28/2025

Ingeniero de Software
Median $65.8K
Científico de Datos
$51.3K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Qwant es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $65,771. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qwant es $58,530.

Otros Recursos

