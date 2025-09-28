La compensación de Investigador UX in United States en Qualtrics totaliza $145K por year para L4. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)