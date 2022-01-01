Qualia Salarios

El salario de Qualia varía de $55,275 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $256,959 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Qualia . Última actualización: 9/18/2025