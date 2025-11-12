Directorio de Empresas
Qualcomm
Qualcomm Ingeniero de Pruebas Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualcomm. Última actualización: 11/12/2025

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.65% semestral)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.65% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Pruebas en Qualcomm in United States está en una compensación total anual de $260,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualcomm para el puesto de Ingeniero de Pruebas in United States es $260,000.

