Qogita Salarios

El rango de salarios de Qogita oscila entre $63,997 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $118,874 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Qogita. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Científico de Datos
$77.5K
Gerente de Producto
$64K
Ingeniero de Software
$119K

¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Qogita is Ingeniero de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $118,874. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qogita is $77,538.

