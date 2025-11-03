Directorio de Empresas
Provi
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

Provi Ventas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ventas in United States en Provi totaliza $110K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Provi. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Provi
Account Manager
Chicago, IL
Total por año
$110K
Nivel
-
Base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bono
$20K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Provi?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ventas ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Provi in United States está en una compensación total anual de $111,800. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Provi para el puesto de Ventas in United States es $90,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Provi

Empresas Relacionadas

  • Daily Harvest
  • Jane
  • Tradesy
  • Drizly
  • Freshly
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos