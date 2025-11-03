Directorio de Empresas
Proton
Proton Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Proton varía de CHF 18.9K a CHF 26.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Proton. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Rango Común
Rango Posible
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Proton, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Proton está en una compensación total anual de CHF 26,477. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Proton para el puesto de Analista de Ciberseguridad es CHF 18,945.

