Proton
Proton Diseñador de Producto Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Proton. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Rango Común
Rango Posible
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Proton, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Proton in Switzerland está en una compensación total anual de CHF 48,093. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Proton para el puesto de Diseñador de Producto in Switzerland es CHF 33,874.

