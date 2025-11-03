Directorio de Empresas
Proton
Proton Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in North Macedonia en Proton varía de MKD 482K a MKD 658K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Proton. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Rango Común
Rango Posible
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Proton, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Proton in North Macedonia está en una compensación total anual de MKD 657,945. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Proton para el puesto de Servicio al Cliente in North Macedonia es MKD 482,115.

