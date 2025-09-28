Directorio de Empresas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in Poland en Procter & Gamble varía de PLN 346K por year para B2 a PLN 407K por year para B3. El paquete de compensación mediano year in Poland totaliza PLN 331K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 602K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Procter & Gamble?

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at Procter & Gamble in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 547,756. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Gerente de Producto role in Poland is PLN 306,552.

