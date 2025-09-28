Procter & Gamble Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in Poland en Procter & Gamble varía de PLN 346K por year para B2 a PLN 407K por year para B3. El paquete de compensación mediano year in Poland totaliza PLN 331K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono B1 Product Manager PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- B2 Senior Product Manager PLN 346K PLN 328K PLN 0 PLN 17.8K B3 Director PLN 407K PLN 354K PLN 0 PLN 53K B4 Senior Director PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

