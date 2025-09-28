La compensación de Gerente de Producto in Poland en Procter & Gamble varía de PLN 346K por year para B2 a PLN 407K por year para B3. El paquete de compensación mediano year in Poland totaliza PLN 331K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
